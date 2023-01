Milan: Pioli, ‘Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto’

“È stato abbastanza evidente che non abbiamo approcciato nella maniera giusta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, che hanno messo la partita in salita rendendola difficile – ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il 2-2 del Via del Mare con il Lecce -. Nel secondo tempo la reazione è stata buona, tanto che avremmo anche potuto vincer. Possiamo e dobbiamo fare meglio. La Supercoppa in programma mercoledì? Non ha influito, anche perché venivamo da due risultati deludenti e ci aspettavamo di cominciare la partita in un altro modo. Il Lecce? Gioca bene ed è in fiducia. Squadra aggressiva e di qualità, sicuramente farà una grande stagione”.

