Matera, termina contro la Gelbion l’avventura in Coppa Italia

Ancora una volta, sono i minuti finali a costare la vittoria ai biancoazzurri. Questa volta, la squadra di Torrisi esce sconfitta dal Vaudano di Capaccio Paestum, dove la Gelbison, grazie alle reti di Croce e Setola, risponde al vantaggio biancoazzurro di Burzio e con un 2-1 passa il turno di Coppa Italia, qualificandosi ai sedicesimi di finale. Per il Matera, termina qui l’avventura nella competizione di tricolore. E da domenica, testa esclusivamente al campionato per recuperare posizioni importanti in chiave play off.

Nel primo tempo, le emozioni latitano. Anche se è il Matera ad impattare meglio. Nei primi minuti, grazie agli spunti di Bello e Tomaselli, i ragazzi di Torrisi si guadagnano una serie di calci d’angolo che però non riescono a sfruttare. La prima emozione arriva all’11’ con un’azione personale di Muscas che manda di poco alto sopra la traversa. Passano una decina di minuti e arriva la risposta anche dei padroni di casa. Ci pensa Manzo con una bella punizione dai venti metri a chiamare Carotenuto ad una bella parata. Passano sessanta secondi e la Gelbison ha la chance per sbloccare il match. Ottima conclusione nel cuore dell’area di rigore: la botta centrale favorisce Carotenuto. In verità, i primi 45 minuti non offrono grandi emozioni.

Nel secondo tempo, il Matera sfiora subito il vantaggio. Al 5’ è Tomaselli che recupera un buon pallone, scambia con Burzio ma il suo tiro a giro termina a lato. Al secondo tentativo, la squadra di Torrisi sblocca il match. Ottimo pallone di Muscas per Bello che trova l’inserimento e il successivo cross per Burzio che anticipa un difensore e stampa in rete alle spalle di Apsits. Dopo il vantaggio, il Matera la prova a gestire ma la Gelbison si dimostra squadra cinica e concreta e alla mezzora riesce a trovare la rete del pareggio. Il tutto nasce da un contatto in piena area tra Cipolletta e Di Pasquale: l’arbitro punisce l’intervento del difensore e concedere il rigore. Dal dischetto, Croce è cinico nello stampare in rete.

Pareggio che dà vivacità alla squadra di Giampà e intimorisce quella di Torrisi che come spesso accade, nel finale di partita va in blackout. E come in campionato, anche in Coppa nel finale fanno festagli avversari. Al 39’ è De Pasquale che serve Setola che con un bellissimo tiro a giro lascia impietrito Carotenuto, completando la rimonta finale. Per il Matera si chiude qui il cammino in Coppa Italia.

IL TABELLINO

Gelbison-Matera 2-1

Reti: al 9’ st Burzio (M), al 30’ st Croge (G) su rigore, al 39’ st Setola (G).

Gelbison (3-5-2): Apsits, Accetta (dal 10’ st Gallo), Viscomi (dal 10’ st Setola), Aprile, Sognong, De Pasquale (dal 43’ st Rodrigues), Manzo, Kosovan, Diakhate (dal 20’ st Salzano), Lucas (14’ st Fontanella), Croce. A disposizione: Tartaro, Karsenty, Coscia, Sardone. Allenatore: Giampà.

Matera (3-4-2-1): Carotenuto, Spinelli, Cipolletta, Baldi (dal 45’ st Russo), Carbone (dal 34’ st Infantino), Incerti (dal 34’ st Sicurella), Ledesma, Bello, Tomaselli (dal 18’ st Napolitano), Burzio, Muscas. A disposizione: Brahja, Casiello, Pirola, Minnocci, Berardocco. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia

Primo Assistente: Danilo D’Ambrosio di Molfetta

Secondo Assistente: Francesco Di Muzio di Foggia

Note: Pomeriggio soleggiato su Capaccio Paestum. Terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti: Carbone e Incerti (M). Angoli: 6-3 per il Matera. Recupero: 1’ pt e 5’ st. Spettatori: dato non comunicato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author