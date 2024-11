Foggia, idea Leone come direttore sportivo

C’è anche Luca Leone in lizza per la poltrona di direttore sportivo del Foggia. L’ex ds della Ternana, secondo quanto appreso da Antenna Sud, adesso è in cima ai pensieri del direttore sportivo Nicola Canonico. Favorito per la panchina Zauri.

