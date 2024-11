Casarano, Laterza: “Primo tempo di personalità, ma non possiamo sbagliare due marcature”

Il Casarano nel pomeriggio ha superato 2-3 la Fidelis Andria in trasferta nel secondo turno della Coppa Italia Serie D. Un risultato con conseguente passaggio del turno, ottenuto solo al 87′, quando Malcore ha siglato la rete della qualificazione per il definitivo 2-3, nonostante i rossazzurri avessero chiuso il primo tempo con il momentaneo 0-2. Il tecnico del Casarano, Laterza, ha analizzato la gara nel post partita:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con grande personalità, cercando di non far giocare l’Andria. Abbiamo limitato i punti forti, bravi nel proporsi. Abbiamo fatto due gol di ottima fattura e nel secondo tempo abbiamo preso gol su due palle inattive. Analizzeremo il tutto, valuteremo gli errori per migliorare. Assolutamente una partita 2-0 fuori casa, in un campo così importante, non puoi sbagliare due marcature. Bravi poi con i cambi per andarla a vincere. Indipendentemente da chi è entrato si è persa un po’ di brillantezza. Ho dovuto togliere i giocatori ammoniti per non rischiare nulla. È entrato un giocatore come Malcore che ha fatto un gran gol, bravo Loiodice a tener palla, bravo a Saranti a sacrificarsi sull’esterno. Nardó? Partita difficile da giocare, un derby quindi stasera ci godiamo questa vittoria, poi da domani pensiamo al derby perché non possiamo perdere terreno dalla Nocerina che sta facendo un ottimo campionato”.

