Fidelis Andria, Scaringella: “Primo tempo sarebbe potuto finire 0-0, sconfitta immeritata”

L’Andria non ce l’ha fatta nel pomeriggio con il Casarano, 2-3 in favore dei rossazzurri nel secondo turno di Coppa Italia Serie D. Non sono mancate le emozioni in un match deciso solo all’87’ da Malcore, dopo un primo tempo in cui la formazione federiciana era sotto 0-2. Il tecnico della Fidelis, Scaringella, ha commentato la sconfitta nel post gara:

“Il primo tempo non è stato il solito per la Fidelis. Non credo che ci fossero due gol di distacco tra noi ed il Casarano nonostante un primo tempo di non alta intensità. Penso che il primo tempo sarebbe potuto finire 0-0, anche se abbiamo avuto due, tre occasioni per sbloccarla prima noi. Poi c’è stato un episodio dubbio dove ha sbloccato la partita il Casarano, convinto che l’arbitro fischiasse il fallo. Il secondo gol è stato su una nostra transizione negativa, ci siamo fatti infilare. Il secondo tempo è stata un’altra Andria dove abbiamo meritato il pareggio, mi dispiace solo per i ragazzi di giocarsi la qualificazione almeno ai calci di rigore. Dopo il 2/2 c’era un episodio dubbio in area di rigore su Felleca, poi Malcore ha vinto un rimbalzo e ha segnato il 2-3. Nonostante il 2-3 abbiamo creato tre palle gol negli ultimi 5 minuti, quindi la squadra ha reagito. Immeritatamente ha perso questa qualificazione, dispiace per i ragazzi. Ischia? Dobbiamo capire che l’Andria deve giocare sempre con una grande intensità, non concedere quei 10 minuti iniziali dove abbiamo iniziato sottotono. Dobbiamo riprendere questa intensità, così possiamo avere più chance di portarla dalla nostra parte.”

