Ufficiale: Matera, esonerato Ferroni. Tutto pronto per l’arrivo di Castorina

Possiamo definirla una notizia che era nell’aria. Soprattutto da questa mattina, quando il nome di Salvatore Castorina era rimbalzato negli ambienti biancoazzurri. Accordo trovato tra il dirigente siciliano e il club del presidente Tosoni. Prima, però, bisognava chiudere il rapporto con Alessio Ferroni il cui benservito gli è stato dato alcuni minuti fa.

“Fc Matera comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con Alessio Ferroni. A lui vanno i ringraziamenti per la professionalità spesa a favore della causa biancoazzurra. Il club augura a Ferroni le migliori fortune umane e professionali”, si legge sulla nota diramata dal club della Città dei Sassi in questi minuti. Per Ferroni, dunque, si chiude l’avventura in biancoazzurro dopo poco più di tre mesi di lavoro.

In questo modo, il Matera completa la rivoluzione tecnica cominciata con l’esonero del tecnico Ciullo. Nelle prossime ore, è attesa l’ufficialità di Salvatore Castorina come nuovo ds. Toccherà all’ex Messina, Acireale e Siracusa prendere possesso della scrivania biancoazzurra in vista del mercato di dicembre in cui il Matera sarà assoluto protagonista.

