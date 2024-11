Coppa Italia Serie D, infortunio all’arbitro: sospesa Virtus Francavilla-Martina

Per scoprire chi tra Virtus Francavilla e Martina accederà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D bisognerà attendere. La sfida della Nuovarredo Arena, infatti, al 27’ della ripresa è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi per un infortunio occorso al direttore di gara Zangara di Catanzaro.

Ginestra, pronto ad accogliere Sirri presente in tribuna ad assistere alla gara dei nuovi compagni, sceglie il giovane francavillese classe 2006 Martina in cabina di regia nel 4-3-3. Stesso modulo per gli ospiti, con Russo punto di riferimento offensivo supportato da Chogolzadeh e Ievolella.

Primo tempo povero di emozioni. All’11’ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Gjonaj, di testa ci prova Allegrini ma il pallone termina lentamente tra i guantoni di Martincus. Al 13’ Martina si mette in proprio e calcia verso la porta avversaria, sfera che termina alta. Debole al 15’ il primo squillo degli ospiti tutto in una conclusione da fuori di Zenelaj. Al 20’ primo cambio obbligato tra le fila della Virtus: fuori Allegrini per infortunio, al suo posto De Nova. Al 23’ tentativo di potenza di Russo, che in diagonale non inquadra lo specchio della porta difesa da Bertini.

La ripresa si apre senza sostituzioni e con il tentativo al 6’ di Ievolella, con la sfera che termina fuori senza inquadrare lo specchio della porta. Al 9’ buco difensivo di De Angelis e grandissima occasione per il Francavilla, con Arrighini che a porta vuota non ne approfitta e colpisce il palo della porta difesa da Martincus. Poco prima dell’ora girandola di cambi: nella Virtus dentro Marconato, nel Martina spazio a La Monica e Piarull. Al 27’ l’arbitro Zangara, a causa di un problema muscolare, è costretto ad alzare bandiera bianca: partita definitivamente sospesa sullo 0-0.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author