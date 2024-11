Conferenza Regioni: il governatore lucano Bardi, coordinatore della Commissione sport

Si è riunita oggi a Roma, nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Commissione sport di cui il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è coordinatore. Ai lavori, su invito del presidente lucano, per la prima volta c’è un rappresentante del governo, nello specifico il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Andrea Abodi, che si è complimentato con Bardi per aver dato vita a un incontro con una straordinaria partecipazione di soggetti che ruotano attorno al mondo dello sport.

All’ordine del giorno la governance dell’ordinamento sportivo, le misure finanziarie destinate allo sport e la riforma del settore. “Abbiamo discusso – ha detto Bardi – di temi cruciali per il futuro dello sport in Italia, un settore fondamentale sul fronte economico, per la salute e la coesione sociale. L’incontro di oggi costituisce l’avvio di un dialogo tra chi opera nel comparto nell’ottica di condividere un percorso tra Stato e Regioni per garantire l’efficacia del diritto allo sport. L’obiettivo – ha spiegato il presidente – è riorganizzare le risorse destinate a impianti e infrastrutture per un accesso più agevole ai fondi da parte delle Regioni e per assicurare la massima trasparenza nella gestione stessa dei finanziamenti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author