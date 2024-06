Matera, spaccio di droga: giovane finisce in comunità

La Polizia di Matera ha posto in comunità un giovane, in passato destinatario dell’avviso orale, misura di prevenzione personale disposta dal Questore di Matera, alla luce dei precedenti per reati in materia di stupefacenti e per la sua pericolosità sociale. Al momento risulta indagato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell’epilogo di un’indagine svolta dalla Squadra Mobile, che trae origine da un intervento operato nello scorso mese di febbraio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author