Commissione Antimafia, un candidato impresentabile a Matera

MATERA – Anche per la prossima tornata elettorale la Commissione parlamentare antimafia ha svolto i controlli sulle liste con gli stessi criteri dello scorso anno: tutti i capoluoghi di provincia e tutti i Comuni superiori ai 50mila abitanti e tutti i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Sono 23 i candidati impresentabili alle prossime elezioni Amministrative del 25 e del 26 maggio secondo il codice di autoregolamentazione delle candidature, approvato dalla Commissione Antimafia. Tra questi anche Francesco Paolo Lafortezza, candidato al comune di Matera per la lista “IO SUD”, lista a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Antonio Nicoletti. Nei confronti del predetto candidato è in corso il dibattimento dinanzi al Tribunale di Lecce nel procedimento iscritto a suo carico per il reato di frode informatica (di cui all’art. 640-ter c.p.), con prossima udienza fissata per il 16 settembre 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione.

