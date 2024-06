“L’incidente che ha visto morire due militari dell’Aeronautica in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) in uno scontro frontale tra due auto sulla strada del Pollino, a Grosseto, ci riempie di profonda tristezza”. E’ quanto dichiara con commozione in una nota Florence Costanzo, segretario regionale dell’Ur Basilicata.

“Resta oggi nei nostri cuori il magone della giornata triste per la Basilicata e Puglia che perde due suoi figli. E’ anche nostro un grande dolore per le due vite spezzate che lavoravano per la sicurezza del nostro Paese. Voglio esprimere le mie più profonde condoglianze, la vicinanza e l’affetto dell’intera Unione Regionale Basilicata alle loro famiglie e alle due comunità di Matera e Matino”, conclude Costanzo.

