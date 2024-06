Carabinieri, Giordano (Ugl Matera): ‘Punto di riferimento per il territorio’

In occasione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, l’UGL Matera esprime profonda gratitudine e apprezzamento per le donne e gli uomini dell’Arma impegnati nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, sia a livello provinciale e regionale, sia in Italia e in contesti internazionali.

“Un’istituzione dalle radici antiche e dallo sguardo moderno, che ha sempre dimostrato una straordinaria vocazione al sacrificio a favore dei cittadini,” ha dichiarato Pino Giordano, segretario provinciale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, che ha rivolto i suoi più sentiti auguri al colonnello Giovanni Russo, comandante provinciale di Matera, e a tutti i Carabinieri che con dedizione, coraggio e sacrificio operano incessantemente da 210 anni per la sicurezza e il benessere della collettività materana.

Su invito del Comando Provinciale Carabinieri, Giordano ha presenziato alla cerimonia che si è tenuta a Matera, in Piazza San Pietro Caveoso, per la premiazione dei militari distintisi in servizio.

L’UGL Matera sottolinea l’importanza del lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri, un pilastro fondamentale per la pace e la tutela delle libertà nella nostra convivenza civile, operando instancabilmente sul territorio attraverso una rete capillare di stazioni. Da oltre due secoli, l’Arma è al fianco dei cittadini, garantendo sicurezza e protezione.

