AI e turismo, a Matera si discute il futuro dell’ospitalità

Innovazione digitale, formazione e nuove sfide per il mondo dell’accoglienza. Si è tenuto a Matera, presso l’Unahotels MH, l’evento formativo “AI per l’Hospitality”, promosso da EdiH-HSL (European Digital Innovation Hub – Heritage Smart Lab) in collaborazione con Turismore. L’iniziativa ha coinvolto operatori del settore turistico provenienti da Basilicata e Puglia per approfondire le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nell’ambito dell’ospitalità.

Dedicato a manager, direttori marketing e titolari di strutture ricettive, il corso ha illustrato applicazioni pratiche delle tecnologie AI – dal machine learning ai chatbot – e le implicazioni legate a marketing, automazione, analisi dei dati e tutela della privacy. A guidare i lavori Armando Travaglini, esperto di digital marketing turistico, che ha accompagnato i partecipanti anche in esercitazioni pratiche con tool operativi e casi di studio.

«L’adozione dell’Intelligenza Artificiale è una svolta per il settore – ha spiegato Gino Marchionna di Turismore –. Puntiamo a fornire agli operatori gli strumenti per affrontare un mercato in continua evoluzione, migliorando l’esperienza del cliente».

Un obiettivo condiviso anche da Raffaele Vitulli, presidente di Basilicata Creativa e capofila del progetto EdiH-HSL: «In Basilicata e Puglia sono attive realtà che sviluppano soluzioni di AI in grado di supportare concretamente la filiera turistica. Serve però un cambio di passo: bisogna fare rete, condividere investimenti e innovare insieme l’offerta».

Tra i partecipanti al corso anche strutture ricettive d’eccellenza come Masseria Fontana di Vite, Sextantio Le Grotte di Civita, Paragon 700 Boutique Hotel & Spa, Palazzo della Fontana, San Giorgio Resort Hotel e molte altre, a conferma dell’interesse crescente verso il binomio tra tecnologia e accoglienza.

L’evento si inserisce nel più ampio lavoro dell’European Digital Innovation Hub – Heritage Smart Lab, polo di riferimento per la transizione digitale e green nei settori della cultura, dell’heritage e della creatività, nato da un’ampia rete di partner tra cui università, cluster tecnologici e imprese innovative.

