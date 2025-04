Vice questore Gianni Albano lascia Matera: sarà nuovo capo della Mobile di Cosenza

Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Matera. Gianni Albano, vice questore della Polizia di Stato, si appresta a lasciare gli uffici di via Gattini per assumere, dal 15 aprile, la guida della Squadra Mobile di Cosenza.

Originario di Veglie (LE), Albano è sposato con la biologa Monia Carlino ed è padre di due figli, Giancosimo e Boris. Vanta un’importante esperienza operativa maturata anche sul territorio lucano, avendo diretto nel 2013 il Commissariato di Pisticci e nel 2020 l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Matera.

Nel corso della sua carriera, dopo la formazione nella Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha ricoperto incarichi di rilievo in Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata, distinguendosi per capacità investigative e spirito di servizio: da vice dirigente della Polizia Stradale di Alessandria a dirigente della Squadra Mobile di Vibo Valentia, passando per Ostuni, Cosenza, Bari e altre sedi strategiche per il contrasto alla criminalità.

Numerose le operazioni di polizia giudiziaria coordinate con successo, che gli sono valse 55 riconoscimenti ufficiali tra encomi solenni, encomi semplici e lodi. Nel 2021 è stato insignito del Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata nel brindisino. Tra gli altri riconoscimenti, anche le benemerenze civiche dei comuni di Carovigno e Matera, e la cittadinanza onoraria di Ceglie Messapica.

Con il trasferimento a Cosenza, Albano assume un ruolo centrale in un contesto investigativo particolarmente delicato. Il suo contributo a Matera – tanto operativo quanto umano – resterà un riferimento per colleghi e cittadini.

