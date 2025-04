M5S, appello all’unità: “Matera ha bisogno di chiarezza e coerenza”

Il Movimento 5 Stelle torna a sollecitare con forza l’unità del fronte progressista in vista delle elezioni comunali di Matera del 25 e 26 maggio, invitando tutte le forze di centrosinistra a superare divisioni e tatticismi. Lo fa attraverso una nota ufficiale in cui ribadisce il proprio impegno al tavolo politico sin dal 3 febbraio e la disponibilità a contribuire alla costruzione di un’alternativa credibile per la città, dopo aver guidato l’amministrazione uscente con un proprio sindaco.

«Siamo rimasti con spirito di responsabilità pur tra difficoltà, per offrire ai materani una proposta coerente – si legge nel comunicato -. Nel frattempo, abbiamo assistito a primarie tra esponenti da sempre avversari, a contenitori pilotati da regie centriste e a candidature personali senza visione, né squadra». Il riferimento va anche alla recente sospensione del capogruppo FI Michele Casino, seguita ai movimenti trasversali registrati nel centrodestra.

In un contesto definito “desolante”, il M5S sottolinea come l’unica proposta politica chiara possa arrivare proprio dallo schieramento oggi all’opposizione del governo regionale di Vito Bardi. «Una convergenza su un candidato sindaco è ormai vicina e la città ha il diritto di sapere che il fronte progressista può offrire un’alternativa vera», si legge.

I pentastellati lanciano un appello al PD, al PSI, ad Alleanza Verdi e Sinistra, alla civica Progetto Comune e anche a chi si è allontanato, per tornare a un percorso comune. «Matera non può più aspettare. La nostra lista e la nostra squadra sono già pronte, con competenze e esperienza. Ma il tempo stringe».

Infine, il M5S richiama il dato delle scorse elezioni regionali, che hanno visto Matera orientarsi in maggioranza verso il centrosinistra. «Non possiamo tradire quella fiducia o ne risponderemo davanti agli elettori», conclude la nota.

