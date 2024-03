Matera, Panarelli: ‘Vittoria importante, bravi a non subire gol’

(Di Roberto Chito) “Al di là del quattro a zero, siamo contenti soprattutto per la vittoria e perché non abbiamo subito gol. Sappiamo quanto è importante anche questo aspetto. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno ben interpretato il match con un Manfredonia che non perdeva in trasferta da ben sei mesi”. Sono le parole del tecnico Luigi Panarelli ai microfoni di Antenna Sud dopo la vittoria del suo Matera sul Manfredonia di questo pomeriggio.

Sul secondo tempo: “La gestione nella ripresa è sicuramente merito dei calciatori e di coloro che subentrano. Questo è un gruppo che ha acquisito le giuste consapevolezze. Sono contento per la squadra e per la vittoria. Adesso dobbiamo pensare alla Palmese, anche se ha perso ha comunque un ruolino di marcia invidiabilissimo nel girone di ritorno”.

Sulla corsa play off: “Abbiamo quell’obiettivo, lo abbiamo sempre dichiarato e ci crediamo. Sappiamo che ci sono tantissime squadre ancora in lotta, dobbiamo pensare partita dopo partita ma l’importante è che oggi abbiamo portato a casa i tre punti”.

