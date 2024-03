Manfredonia, Cinque: “Presi 3 gol su palla inattiva. Salvezza? Ancora lunga’

(Di Roberto Chito) “Abbiamo subito tre gol dei quattro su palla inattiva, cosa che per noi è molto inusuale. Considerando che in 26 partite ne abbiamo subito solamente uno, mentre oggi ne subiamo ben tre”. Sono le parole del tecnico Franco Cinque ai microfoni di Antenna Sud dopo il ko di Matera.

Sulla partita: “Sapevamo che la fisicità era la vera forza del Matera. Onestamente, alla mia squadra posso rimproverare ben poco. Fondamentalmente, dal punto di vista tecnico la partita l’abbiamo sempre condotta noi. Loro hanno fatto tre gol su palla inattiva e una ripartenza. Vero anche che quest’ultima situazione l’abbiamo gestita male. Dispiace perché non perdevamo da ben sei mesi in trasferta e torniamo a casa con un quattro a zero che fa male”.

Sulla corsa salvezza: “Sappiamo che nessuno molla là dietro e che dopo ogni giornata ci sono sempre risultati importanti. Noi, però, non possiamo ancora considerarci tranquilli. Dobbiamo continuare a fare punti, già dalla prossima partita. In questo momento è fondamentale non abbassare la concentrazione”.

