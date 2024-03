Eccellenza/B, Manduria: pari di Matino complica il cammino playoff

Il Manduria non va oltre il pari a Matino e adesso si complica la via dei Playoff. I biancoverdi vanno sotto nella prima frazione, nel corso della ripresa la riprende Castro al minuto 57. Adesso si complicano notevolmente le speranze Playoff della squadra di Carrozza, raggiunta al secondo posto dal Racale. Entrambe a 42 punti, distanti nove lunghezze dalla capolista Ugento.

Ancora due partite alla fine della regular season del campionato di Eccellenza pugliese, se il campionato finisse oggi, i Playoff non si farebbero. La forbice tra prima e seconda in classifica è di nove punti. Servirà accorciare il gap nelle ultime due per alimentare le speranze dei biancoverdi, ma ora non dipenderà solo dal Manduria.

Mister Carrozza opta per il 352, davanti si affida al tandem Quarta – Nestola. Mediana tutta over con Marsili, Castro e Ristovski. Il Matino la sblocca subito, trova la via della rete al minuto 19 ad opera di Maraschio. In chiusura di primo tempo i biancoverdi perdono Marsili per infortunio, al suo posto Ungredda. Preoccupano le condizioni dell’esperto centrocampista per il rush finale.

Nella ripresa, Carrozza cambia assetto e inserisce due giocatori offensivi: dentro Ancora e Lorusso per Bocchino e Nestola. Il Manduria ripristina la parità al minuto 57: Lorusso di testa colpisce il palo, Castro si fa trovare pronto per il tap-in vincente. Forcing Manduria nell’ultimo quarto di gara: ci prova due volte Ancora dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Carrozza, in chiusura, si gioca la carta Salatino per Cicerello, per dare ulteriore peso offensivo alla manovra offensiva.

Al comunale di Matino termina 1-1. Adesso si complicano notevolmente le speranze Playoff della squadra di Carrozza, raggiunta al secondo posto dal Racale. Il distacco (attuale) di nove punti tra prima e seconda non permetterebbe al Manduria di disputare i Playoff.

MATINO-MANDURIA 1-1

Matino: Colazo, Tecci, Chiri, Cardinale, Monteleone, Maraschio, Garcia, Amatulli, Ciriolo, Pirretti, Perdicchia.

A disp: Cherillo, Maruccia, Capoccia, Felicella, El Fattach, De Luca, De Marco, Cannizzaro, Ferramosca.

Manduria: Maraglino, D’Aeillo, Bocchino, Rapio, Marsili, Maroto, Cicerello, Castro, Ristovski, Quarta, Nestola.

A disp: Coletta, Zecca, Ungredda, Dorini, Salvemini, Plecic, Ancora, Lorusso, Salatino.

