Taranto non morde, Sorrento strappa 1 punto allo Iacovone (cronaca)

⏱️ 90’+6’ Finisce qui. Il Taranto non morde e il Sorrento strappa un punto allo Iacovone,

🟦🟥 90’+1’ Rovesciata di Luciani dal limite: centrale, Albertazzi blocca.

⏱️ 90’ Cinque minuti ancora da giocare.

🟥⬛️ 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Terzo cambio per il Sorrento: fuori Cuccurullo dentro Bonavolontà. Avvicendamento tra due ex Taranto.

🟦🟥 80’ Erroraccio di De Marchi sotto porta: l’attaccante, tutto solo davanti ad Albertazzi, spara incredibilmente alto. L’occasione più ghiotta di tutta la partita per i rossoblu.

🟦🟥 79’ Taranto vicinissimo al vantaggio: palla morbida di Zonta dal fondo, Bifulco non riesce a colpire di testa.

🟥⬛️ 78’ SOSTITUZIONE 🔄 Maiuri manda in campo Badje (un quasi ex) per Vitale.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo cambio per Capuano: Kanoute lascia il campo a De Marchi, si passa a un 3412.

🟥🟦 72’ Su angolo, sponda di Enrici di testa la rimette a centro area, ma Kanoute non arriva a toccare il pallone che termina tra le braccia di Albertazzi.

🟥🟦 69’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso su Vitale.

🟥🟦 68’ Destro a giro di Bifulco, deviazione in angolo.

🟥🟦 66’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche in casa Taranto: Valietti e Ladinetti per Mastromonaco e Calvano.

🟥⬛️ 64’ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio per il Sorrento: Messori rileva proprio Martignano.

🟥⬛️ 63’ Si vede per la prima volta il Sorrento ed è molto pericoloso: palla perfetta in verticale di Ravasio per Martignano, il quale si fa sbarrare la strada da Vannucchi in uscita.

🟥🟦 59’ Zonta vede Calvano, destro da fuori che si spegne fuori alla destra di Albertazzi, che era comunque sulla traiettoria.

🟥🟦 56’ Scambio Simeri-Bifulco, la conclusione di quest’ultimo dalla lunga distanza si spegne a lato.

⏱️ 55’ Partita poco gradevole fino a questo momento, pochissime emozioni.

🟥🟦 53’ SOSTITUZIONE 🔄 altro cambio nel Taranto: Bifulco per Orlando.

🟥🟦 52’ Ammonito 🟨 Enrici per gioco falloso.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Taranto: Matera resta negli spogliatoi, al suo posto Zonta.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Si chiude un primo tempo decisamente avaro di emozioni. Taranto in controllo, ma poco pericoloso dalle parti di Albertazzi.

🟥🟦 41’ Destro di Calvano appena dentro l’area, Fusco allontana di testa.

🟥🟦 36’ GOL ANNULLATO AL TARANTO: cross di Matera, colpo di testa di Simeri nell’area piccola: Albertazzi è battuto, ma Costanza ferma tutto perché l’attaccante rossoblu era in fuorigioco. Protestano i calciatori del Taranto, ma la decisione è presa.

🟥⬛️ 35’ Ammonito 🟨 Vitale per gioco falloso su Panico.

⏱️ 25’ Gara bloccata, regna un sostanziale equilibrio.

🟥🟦 2’ Doppia occasione per il Taranto: ci provano Matera prima e Panico poi, ma Albertazzi si fa trovare pronto e respinge in angolo.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🟥⬛️ SORRENTO 0-0

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Mastromonaco (66’ Valietti), Matera (46’ Zonta), Calvano (66’ Ladinetti), Panico; Orlando (53’ Bifulco), Simeri, Kanoute (76’ De Marchi). Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro.All. Capuano.

🟥⬛️ SORRENTO 352: Albertazzi; Todisco, Fusco, Loreto; Vitiello, Cuccurullo (83’ Bonavolontà), De Francesco, Vitale (78’ Badje), Colombini; Ravasio, Martignano (64’ Messori). Panchina: D’Aniello, La Monica, Scala, Morichelli, Palella, Fortunato, Capasso, Perrone, Riccardi. All. Maiuri.

🟡 ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto ufficiale: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

🟨 AMMONITI: Vitale (S); Enrici, Luciani (T).

📌 NOTE: recuperi: 1’/5’. Angoli 8-1

