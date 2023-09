Il Martina rimonta una partita difficilissima contro il Rotonda e vola in vetta alla classifica: la squadra di mister Pizzulli ribalta in mezz’ora i lucani e si aggiudica per 3-2 la sfida del Tursi. Gli ospiti passano in vantaggio al 7′ del primo tempo con un colpo di testa di Callegari, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto alla destra di Figliola: la retroguardia perde l’ex Fasano che incorna il pallone. I biancoverdi sfiorano in più volte il raddoppio che giunge al 13′ della ripresa con Cajazzo: l’esterno viene tenuto in gioco da Mancini, si invola verso l’area di rigore martinese e trova lo 0-2. Ma il Martina non demorde: Pizzulli inserisce Pinto e Ancora, cambia sistema di gioco e ottiene i frutti sperati. Mancini, dopo un giro di lancette, viene atterrato in area: calcio di rigore trasformato da Palermo e partita riaperta. Al 25′ il Martina pareggia i conti: rimessa laterale battuta da Mancini verso Silletti, colpo di testa dell’ex Bitonto e pareggio dei biancazzurri. L’apoteosi giunge al 44′: tiro di Ancora deviato da un giocatore che colpisce il palo, sulla respinta tap-in vincete di Palermo per il 3-2 finale. Il Martina conquista i tre punti e sale a quota 9 punti in classifica, ottenendo il terzo successo consecutivo.

MARTINA-ROTONDA 3-2

RETI: 7’ pt Callegari (R), 13’ st Cajazzo (R), 15’ st rig. Palermo (M), 25’ st Silletti (M), 44’ st Palermo (M)

MARTINA (4-3-3): Figliola; Tuccitto, Silletti, Rizzo, Mancini; Virgilio, Ganfornina, Sicurella (11’ st Pinto); Ievolella (33’ st Vaticinio), Palermo (48’ st Baglione), Maffei (19’ st Ancora). A disp.: Pirrò, Della Corte, Perrini, Dieng, Pinto, Albanese. All.: Pizzulli.

ROTONDA (4-4-2): Caruso; Dridi (31’ st Sollini), Callegari, Alari, Fusco; Cajazzo, Timmoneri, Cozza (31’ st Bran), Barile (36’ st Marino); Fernandez (40’ Faust), Kruzikas (11’ st Desabato). A disp.: Njie, Carrozzino, Bran, Falcao, Sollini, Mirante. All.: Pagana.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano.

AMMONITI: Cozza (R), Caruso (R), Virgilio (M)

NOTE – Angoli: 5-3 per il Martina. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Credit foto: Paolo Conserva.

