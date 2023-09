Bari, Sibilli: “Il pari non mi soddisfa”

BARI – Nel post-gara contro il Catanzaro in casa Bari ha parlato Sibilli: “Avevamo preparato tutta un’altra partita. Ci hanno sorpreso loro e non è stato affatto facile. Abbiamo fatto fatica da questo punto di vista. Si voleva vincere, ci abbiamo provato ma senza riuscirci. Non sono molto soddisfatto per come è andata. Le occasioni più importanti sono nate anche dai miei piedi e sono consapevole di poter fare di più. Sono rammaricato perché questo è uno stadio stupendo e speriamo di rifarci contro il Benevento. Parma? Ora loro sono primi, ci aspetta una squadra forte ma vogliamo vincere”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp