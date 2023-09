Barletta-Gallipoli 0-0, Ginestra: “È mancato solo il gol”

BARLETTA – Il Barletta deve accontentarsi di un punto contro il Gallipoli. Finisce 0-0 il match del Puttilli, con il rammarico dei biancorossi per le chances create lungo tutto l’arco della partita. Rimpianti per Ginestra dopo la prestazione positiva messa in mostra contro i salentini.

«Dobbiamo essere capaci di concretizzare le occasioni che creiamo – spiega il tecnico campano – è mancato solo il gol dopo una prova di grande carattere e di ottima tecnica. Abbiamo avuto numerose palle gol, due legni e il pallino del gioco sempre in mano. Dispiace di non aver regalato altri tre punti a questo pubblico».

L’arbitro ha espulso Ginestra dopo un’ammonizione comminata a Russo e giudicata eccessiva dalla panchina biancorossa: «Non commento la decisione arbitrale, il direttore di gara comanda e ha deciso così. In certe fasi può aver perso il polso della partita perché non capita tutti i giorni di scendere in campo davanti a cinquemila spettatori».

Il Gallipoli si tiene stretto il punto e guarda con fiducia dopo lo 0-0 del Puttilli. Alessandro Carrozza sottolinea la reazione dopo il pesante ko col Fasano: «Serviva una scossa e siamo riusciti a risollevarci dopo la sconfitta di domenica scorsa – spiega il mister salentino – importante anche non subire gol e dimostrare di essere una squadra che sa lottare e sa imparare dai propri errori». Gli fa eco Alessandro Scialpi: «L’organizzazione tattica è fondamentale – sottolinea il playmaker giallorosso – non ha fatto differenza l’assenza di Marsili perché il Barletta è andato in campo con un centrocampo di spessore e l’ha dimostrato. Non ci siamo disuniti e portiamo a casa un punto importante».

