Martina sbanca Angri con un tris e continua a sperare

Il Martina supera l’Angri con tre reti nella ripresa, continuando il suo inseguimento all’Altamura, mentre l’Angri sprofonda al sedicesimo posto in classifica.

Nel corso della partita, la squadra di Pizzulli ha cercato di rendersi pericoloso, ma Palladino, portiere dei campani, ha respinto tutte le iniziative compiendo un vero e proprio miracolo prima su Bonanno, poi su Palermo.

Nella seconda frazione, l’Angri inserisce Ascione per essere più pungente in attacco, ma è il Martina a passare con Palermo al 71’. I campani provano a reagire, ma i tentativi di Caccavallo e Longo non sorprendono Pirro che si fa trovare pronto. Il Martina raddoppia al 90’ con Virgilio, finalizzando uno splendida azione di Ganfornina, poi resta in 10 per l’espulsione di Mancini (91’) per doppia ammonizione. L’Angri va vicina al gol con una traversa di Caccavallo su punizione prima del tris di Langone (93’), servito deliziosamente da Dieng.

ANGRI-MARTINA 2-3

RETI: 71’ Palermo (M), 90’ Virgilio (M), 90’+3’ Langone (M).

ANGRI: Palladino, Palmieri (61′ Caccavallo), Longo, Herrera (56′ Acampora), Schiavino, Allegra (75′ Iadaresta), Rosolino (75′ Di Mauro), Poziello, Kljajic, Sabatino (46′ Ascione), De Franco. Panchina: Scarpato, Costanzo, Balde, Fabiano. All. Liquidato

MARTINA: Pirro, Rizzo, Baglione, Bonanno (85′ Langone), Dieng, Virgilio, Tedesco (61′ Palermo), Tuccitto, Pinto (61′ Perez), Mancini, Piarulli. Panchina: Figliolia, Nikolli, Albanese, Ievolella, Battimelli, Vaticinio. All. Pizzulli.

ARBITRO: Vincenzo D’Ambrosio di Collegno. Assistenti: Rosati e Bianchi di Roma.

AMMONITI: Allegra, Acampora (A); Dieng, Virgilio (M)

ESPULSI : Al 91′ Mancini (M) per doppia ammonizione

NOTE: angoli 5-1. Recuperi 2’/5’.

