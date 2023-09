Il Martina si prepara alla difficile trasferta di Agropoli contro la Gelbison. Alla vigilia del match mister Pizzulli e capitan Ancora hanno sottolineato i risultati ottenuti dai biancazzurri in questo avvio di stagione, evidenziando anche le insidie che si nascondono dietro la sfida contro i campani: «Ci siamo preparati bene, i ragazzi hanno intrapreso un percorso importante già dal ritiro – afferma mister Pizzulli – ogni gara vale doppio, specie quando si viene da diversi risultati utili. L’appetito vien mangiando e noi dobbiamo dimostrare di non essere sazi. Domenica scorsa l’atteggiamento non è mancato, nemmeno nel primo tempo: sarebbe stato bello sbloccare prima la partita, però siamo riusciti a trovare le reti grazie a delle situazioni provate in allenamento che ci hanno portato poi a vincere la partita. Abbiamo rischiato qualcosa con un assetto più offensivo ma siamo stati premiati».

Sulla Gelbison, il tecnico afferma: «Affronteremo una squadra che usa il 5-3-2 e che fa della fisicità la loro arma vincente. Anche col Casarano, nell’unica partita casalinga, potevano raddoppiare prima di subire i due gol. Sono stati bravi a reagire dopo lo svantaggio e a pareggiarla, vengono dalla Lega Pro e vogliono ritornarci quanto prima. Hanno un organico importante, creato per lottare per le prime posizioni. Noi proveremo a fare punteggio pieno, dando continuità a quanto fatto in questo avvio. Questo è un progetto costruito sulle basi dello scorso anno, la mentalità è quella giusta: vogliamo prenderci ciò che ci meritiamo. Battere questo Martina, però, non sarà facile per nessuno».

Anche capitan Ancora è soddisfatto per l’avvio di campionato del Martina: «Era la partenza che volevamo, sono state tre vittorie meritatissime anche se abbiamo trovato la rete col Rotonda nel finale. È una squadra nuova ma gli ultimi arrivati si sono adattati benissimo, vogliamo continuare a migliorare e far bene anche contro la Gelbison: è una formazione costruita per stare in vetta alla classifica. Quest’anno il livello si è ulteriormente alzato, noi rispetteremo il nostro avversario ma abbiamo le nostre armi che siamo pronti a sfruttare».

Il successo sul Rotonda ha restituito ai biancazzurri maggior consapevolezza: «Nello spogliatoio c’è grande entusiasmo: la vittoria di carattere col Rotonda ti da autostima e ti aiuta a reagire. Abbiamo voglia di fare bene ma non dobbiamo mai abbassare la tensione: questo potrebbe essere l’errore più grande da commettere. Siamo sulla buona strada ma dobbiamo continuare in questa direzione».

