Dopo il pareggio ottenuto contro la Fidelis Andria, il Casarano si prepara alla trasferta campana contro la Palmese. In conferenza stampa mister Laterza ha parlato alla vigilia di una sfida assolutamente da non sbagliare: «Questa è una gara che vogliamo vincere, davanti a noi ci sono diverse incognite. Non dobbiamo farci ingannare dai numeri: la Palmese ha gioco, concetti e qualità. Sarà una partita difficile e complicata ma siamo consapevoli che serve una vittoria per l’umore della piazza, per la classifica e per lavorare meglio durante la settimana».

Il tecnico non esclude cambiamenti: «Abbiamo provato anche il centrocampo a tre, ma un cambio di assetto dipenderà dalla disponibilità fisica di alcuni giocatori».

Non è un momento brillante per il Casarano: «La squadra ha dimostrato di avere voglia in queste prime partite, includendo anche la Coppa Italia. Abbiamo pagato caro degli errori contro Rotonda e Gelbison. Nell’ultima trasferta eravamo anche riusciti a ribaltare la partita ma non abbiamo portato a casa l’intero risultato. Con l’Andria abbiamo disputato un’ottima gara: ci siamo complicati la vita ma siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo, avendo una reazione da grande squadra e conquistando il pari. Non dobbiamo guardare adesso la caratura dell’avversario, bisogna solo continuare in questo percorso di crescita».

Laterza evidenzia quale può essere il momento chiave della sfida contro la Palmese: «Affronteremo un avversario che, come noi, ha voglia di ottenere il massimo risultato. L’approccio alla gara e la gestione saranno determinanti in tal senso. Se vogliamo disputare un campionato importante, bisogna necessariamente migliorare nella percentuale degli errori. Occorrerà anche essere più cinici sotto porta».

Preoccupano le condizioni di Perez. L’attaccante ha realizzato il primo gol con la maglia rossazzurra domenica scorsa contro la Fidelis Andria: «In settimana ha avuto un problema, dobbiamo valutare il suo impiego, ma partirà con noi».

Sul reparto difensivo, Laterza afferma: «Ho una linea forte. Vona è quello che sta giocando di più, ma anche gli altri si stanno facendo trovare pronti. Dobbiamo togliere quella presunzione positiva di voler giocare sempre il pallone, come avvenuto domenica, contro la Fidelis. Dobbiamo leggere meglio le situazioni e sotto questo punto di vista mi aspetto qualcosa in più dai grandi».

