Eccellenza/A: Unione Calcio Bisceglie in cerca di riscatto

Un match tra due squadre imbattute quello che si disputerà domenica 1 ottobre al Di Liddo di Bisceglie con fischio d’inizio alle ore 15.30. L’Unione Calcio, reduce dal pareggio in extremis nella trasferta di Mola dopo le due vittorie con Bisceglie e San Severo, e il Foggia Incedit, che ha raccolto 3 pareggi nelle prime tre giornate con Molfetta Sportiva, Corato e San Marco, sono due squadre che stanno ben figurando in questo primo scorcio di Campionato avendo anche conquistato il pass per il Secondo turno della Coppa italia Dilettanti di Eccellenza.

Gli azzurri di mister Angelo Monopoli saranno vogliosi di riscattare il beffardo inciampo dell’ultimo turno con la Virtus Mola, beffati in pieno recupero dal rigore trasformato dall’ex Gennaro Manzari. Mentre i canarini di mister Lasalandra, che non sarà in panchina per effetto delle due giornate di squalifica rimediate dal giudice sportivo, dovranno fare a meno dello squalificato Ripanto.

“Certamente siamo dispiaciuti per i due punti persi a Mola, ma siamo tranquilli di essere sulla strada giusta. – commenta il capitano Vincenzo Bufi – Ogni partita è difficile quest’anno. Ci aspetta una bella gara ma noi scendiamo in campo per vincere e contiamo di arrivare a quel risultato.” Il difensore azzurro traccia anche un primo bilancio di questo scorcio di stagione: “stiamo facendo bene finora e adesso dobbiamo essere bravi a mantenere sia questo ritmo che questa mentalità partita dopo partita”.

Il match sarà diretto da Alessandro Bini della sezione di Macerata coadiuvato da Roberto Chiricallo (Bari) e Ruggiero Doronzo (Barletta).

