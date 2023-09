Taranto-Foggia del 3 settembre, daspo per altri 3 tifosi foggiani

L’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dello stadio Iacovone ha permesso alla DIGOS di aggiungere un altro tassello alle indagini sugli eventi avvenuti, in occasione del derby Taranto-Foggia dello scorso 3 settembre, nel settore ospiti della Curva Sud che culminarono con l’incendio di materiale plastico presente sotto le gradinate.

Gli investigatori hanno individuato tre ultras foggiani che, appena arrivati in curva, accesero e lanciarono in campo due petardi di grosse dimensioni oltre a un fumogeno mettendo in serio pericolo il personale presente sul terreno di gioco.

Per i tre tifosi individuati e ritenuti responsabili del lancio di petardi e fumogeni è stato emesso il daspo dal questore di Taranto Massimo Gambino.

Per uno di questi, un foggiano di 42 anni già in passato destinatario dello stesso provvedimento, la misura è stata stabilita in sei anni, mentre per gli altri due, anche loro di Foggia, il periodo è di tre anni. Continuano le indagini per accertare altre eventuali responsabilità

