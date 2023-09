Basket: Brindisi, sfida finale con Cholet ‘Sarà una bella battaglia’

Step by step, un passo alla volta, la Happy Casa Brindisi è arrivata a giocarsi meritatamente la sfida finale del Qualification Round BCL. Un raggruppamento di otto squadre racchiuso in cinque giorni, sfide senza ritorno in campo neutro alla Gloria Sports Arena di Antalya, Turchia.

I rumeni di Oradea prima, gli olandesi di Den Bosch dopo, e i francesi di Cholet nell’ultimo atto. Avversari diversi, imprevedibili e probanti per il nuovo team guidato da coach Fabio Corbani che vuole con tutte le proprie forze quel pass utile per partecipare alla regular season di Basketball Champions League.

Il team francese ha battuto invece i belgi di Antwerp e l’altra squadra italiana presente nel tabellone, Varese, potendo contare su un roster profondo e talentuoso tra cui spicca il miglior realizzatore di tutti i tempi della competizione BCL: Vojtech Hruban. MVP dell’ultimo match Campbell autore di 23 punti e 8 assist ma sono ben sei gli uomini in doppia cifra andati a referto in semifinale per coach Laurent Vila.

Sarà difficile e complicato ma i biancoazzurri hanno dimostrato tutte le proprie qualità come afferma alla vigilia coach Fabio Corbani: “Una finale è sempre bella da giocare, ce la siamo guadagnata sul campo. Dovremo mettere grande energia contro i corpi dei nostri avversari, abbiamo visto in questi giorni le loro importanti qualità. Siamo stati molto bravi a conquistarci la possibilità di giocare questa partita grazie al contributo di tutti, dallo staff e ai giocatori. Ieri abbiamo svolto un match difensivo di alto livello, i ragazzi sono stati bravi a seguire le tracce impostate e tramutarle nello stesso tempo in grande intensità contro una squadra ben organizzata e di qualità. Ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, domani ci aspetta una vera battaglia”.

La vincitrice si unirà al Gruppo C della Regular Season, insieme a Lenovo Tenerife (Spagna), Darussafaka Lassa (Turchia) e VEF Riga (Lettonia). In caso di sconfitta la Happy Casa disputerà la FIBA Europe Cup.

La partita sarà visibile in streaming su DAZN. Palla a due ore 17:30.

