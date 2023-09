Basket B/Int: via al campionato, inizio in salita per la Virtus Molfetta

Ci siamo. La nuova stagione 2023/2024 della DAI Optical Virtus Basket Molfetta ha finalmente inizio. Il countdown si sta esaurendo e manca sempre meno all’esordio dei biancoazzurri nel nuovo campionato di Serie B Interregionale.

Cosi come accaduto lo scorso anno, non sarà il Pala Poli a ospitare l’esordio della Virtus in campionato, bensì, alle ore 18, la Tendostruttura di Via Pesce a Monopoli per ospitare la gara valida per la 1a giornata di andata tra Action Now Monopoli e DAI Optical Virtus Basket Molfetta.

Un avvio subito in salita per gli uomini di Sergio Carolillo che si troveranno dinanzi una delle formazioni più forti dell’intero campionato. Un derby destinato a regalare emozioni ad una tifoseria che si preannuncia caldissima. Tuttavia, i biancoazzurri arrivano al primo match di campionato consapevoli di quella che è la propria forza dopo una pre season assolutamente soddisfacente.

I test più importanti la Virtus li ha ampiamente superati, battendo in modo convincente tutte le formazioni sinora affrontate. Questo è sintomo di un buon stato di forma con importanti indicazioni date a coach Carolillo su come affrontare la prima gara esterna contro il Monopoli.

Rispetto all’ultimo match dei playoff promozione disputato a Monteroni, la formazione biancoazzurra si presenta quasi completamente rinnovata, fatta eccezione per i due “eroi” della cavalcata vincente che ha portato all’approdo in Serie B Interregionale. Si tratta di Marco Formica (all’esordio da capitano) e Georgi Sirakov. C’è attesa anche per vedere all’opera tutto il roster, tra cui il neo acquisto Aramburu, autore di ben 27 punti nel match di precampionato contro il Matera.

Sono parole di ottimismo quelle pronunciate dal DS Mauro Lot alla vigilia della prima di campionato. «Vogliamo arrivare alla partita di domenica concentrati e tranquilli perchè sarà molto importante affrontare gli avversari senza alcuna pressione addosso – ha affermato – Abbiamo visto nelle scorse settimane già qualcosa di buono dai ragazzi e sono convinto che se approcceremo la partita nel modo giusto, potremo sicuramente dire la nostra contro la squadra che per me è la favorita del girone».

Sarà la prima partita ufficiale da capitano per Marco Formica che alla vigilia del match ha affermato: «Sono davvero molto orgoglioso di rivestire questo ruolo in una stagione che sappiamo essere molto impegnativa. Ci stiamo allenando duramente già da diverse settimane per farci trovare pronti all’esordio».

Del precampionato ha parlato anche il coach Sergio Carolillo. «Sicuramente nella prima di campionato non possiamo pretendere di vedere una squadra che abbia meccanizzato tutto quello che faremo in questo torneo – ha sottolineato –, ma posso dire che questo team ha ben lavorato in questi 40 giorni. Sarà sicuramente una partita dura ma come del resto tutte le altre. Per quello che riguarda la pre season – ha concluso il coach – abbiamo giocato poche gare così come da mia scelta. Quelle disputate sono state soddisfacenti ai fini di questo esordio dove sarà fondamentale saper reagire a tutte le difficoltà che incontreremo».

L’Action Now Monopoli è tra le principali candidate ad occupare le prime posizioni in classifica del torneo che si appresta ad iniziare. Affrontarla da subito per la Virtus significherà catapultarsi immediatamente nelle insidie di un campionato nuovo che non mancherà di regalare sorprese. Il roster monopolitano è molto lungo e dotato di giocatori molto esperti come il bomber Vanni Laquintana, Matteo Bini, Diego Corral e Alvaro Merlo. A questi se ne aggiungono altri come Idiaru, Annese e Nwokoye e per finire i giovani Fernandez, Ravelli e Filipovic. Dunque coach Paternoster ha a disposizione atleti pronti a dare battaglia sin dalla prima gara di campionato contro i quali sarà necessaria una prestazione da 10 e lode.

