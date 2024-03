Margherita, lavori al via per la Centrale Operativa Territoriale della ASL

MARGHERITA DI SAVOIA – Cominciati a Margherita di Savoia, presso gli edifici di corso Vanvitelli, i lavori per la nuova Centrale Operativa Territoriale della ASL. Il polo sanitario della sesta provincia pugliese, di concerto con il comune della BAT e la Regione Puglia, ha individuato l’area su cui sorgerà la struttura. Il nuovo impianto avrà la funzione di presa in carico dei pazienti e raccordo tra i servizi medici territoriali, in modo da gestire le urgenze con la centrale operativa del 118.

La Centrale Operativa Territoriale avrà un suo apposito personale e apparecchiature dedicate, l’importo dei lavori sarà di 220mila euro e la consegna è fissata entro 90 giorni. La nuova struttura si inserisce nel contesto di tre opere da 4 milioni e 780mila euro finanziati dal PNRR. Pronti a partire anche i lavori per l’Ospedale di Comunità e per la Casa di Comunità.

