Manfredonia, nuovo ribaltone: esonerati Panarelli e Scuotto

Nuovo ribaltone in casa Manfredonia. Il club sipontino ha comunicato di aver esonerato il diesse Livio Scuotto e il tecnico Luigi Panarelli. Attraverso una nota, la società “ringrazia entrambi per il lavoro svolto e augura loro i migliori successi per il futuro delle loro carriere”. Nel frattempo, gli allenamenti saranno guidati da Giuseppe Bianco, preparatore atletico.

Luigi Panarelli era chiamato dal Manfredonia l’11 ottobre scorso per prendere il posto di Franco Cinque. In sei partite dirette dalla panchina, il tecnico tarantino ha conquistato un solo punto. Dall’esordio del 14 ottobre con la Nocerina, cinque sconfitte e un pareggio con il Costa d’Amalfi. Questi risultati hanno portato il Manfredonia a occupare la penultima posizione in classifica con cinque punti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author