Eccellenza: un nuovo arrivo e una rescissione per il Molfetta

La Molfetta Calcio ha ufficializzato il tesseramento di Yakuba Camara per la stagione sportiva 2024/25. Il centrocampista, classe 2005, è originario di Jambanjelly, Gambia, e ha un piede sinistro versatile che gli consente di giocare anche come esterno d’attacco. Camara arriva a Molfetta con alle spalle esperienze in Italia, avendo militato nel Barletta in Serie D e più recentemente nel Polimnia in Eccellenza. Dotato di una notevole fisicità, il giovane giocatore è stato scelto per rafforzare il gruppo degli under a disposizione di mister Traversa.

Nelle sue prime dichiarazioni da calciatore biancorosso, Camara ha espresso entusiasmo e determinazione: «Sono contento di essere a Molfetta, ho grandi motivazioni. Ho visto che ci sono molti giovani in squadra, che si allenano duramente durante la settimana e si giocano la possibilità di essere convocati. Ecco, mi impegnerò al massimo per avere anche io la possibilità di essere convocato e dare il mio contributo alla squadra. Nel Molfetta, inoltre, ci sono anche giocatori di grande esperienza, che mi possono dare qualche consiglio per crescere ancora.».

In una nota correlata, la società ha anche annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Matteo Colangione. La Molfetta Calcio ha ringraziato il giocatore per il lavoro svolto in questi mesi.

