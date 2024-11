Manfredonia: Antonicelli potrebbe essere il ds, per la panchina idea Catalano

Sono ore frenetiche in casa Manfredonia. Dopo l’esonero del direttore sportivo Livio Scuotto e dell’allenatore Luigi Panarelli la proprietà sta cercando le persone alle quali affidare il nuovo progetto. Per il ruolo di direttore sportivo l’ipotesi più accreditata sembra essere Giuliano Antonicelli in passato già nell’organigramma della Fidelis Andria del settore giovanile del Bari. Il dirigente incontrerà la proprietà nel primo pomeriggio. Per la panchina una delle ipotesi è Raimondo Catalano, già vicinissimo al Manfredonia dopo l’esonero di Franco Cinque.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author