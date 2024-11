Il colpaccio del Picerno, la continuità del Potenza: la Basilicata sorride nel Girone C di Serie C

Weekend complicato poteva e doveva essere, almeno sulla carta, per la portata degli avversari affrontati, weekend all’insegna del sorriso al contrario si è rivelato: la Basilicata porta a casa quattro punti dalle difficilissime sfide a Benevento e Avellino, forse le due competitors più accreditate in assoluto per il salto diretto di categoria, e celebra una classifica indiscutibilmente positiva.

La copertina di giornata se la prende il Picerno di Tomei, tornato a un successo che mancava dallo scorso 30 settembre, dal 2-0 inflitto al Messina tra le mura amiche: contro il Benevento di Auteri primo della classe in solitaria, con un borsino alle spalle di tre miseri punti nelle ultime sei giornate, era tutto tranne che semplice e invece è arrivata un’affermazione meritata. Streghe messe sotto sul piano del gioco e dell’intensità e punite dal terzo centro di Bernardotto con la maglia rossoblù al termine di una bella azione corale. Eccolo qui il tanto atteso punto di svolta chiamato a cambiare il volto della stagione di Esposito e compagni, ora settimi a quota 21 punti.

Una lunghezza in meno rispetto al Potenza di D’Angelo che ormai sembra non conoscere più il significato del termine sconfitta: lo 0-0 con il quale i lucani hanno fermato la corsa dell’Avellino di Biancolino rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo, con sei segni X e due vittorie all’attivo. La classifica recita sesto posto in solitaria, ad appena due lunghezze dal podio. Niente male per una compagine strutturata per non ripetere il disastro dello scorso anno e ritrovatasi al momento a lottare con formazioni costruite per fare un altro tipo di campionato. Con gli irpini si è sofferto un po’ nella seconda frazione, ma si è confermata la tendenza positiva relativa ai gol subiti: terzo clean sheet nelle ultime quattro e una squadra che dà l’idea di essere sempre più solida e affidabile.

