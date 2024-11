Virtus Francavilla, in chiusura due operazioni di mercato

La Virtus Francavilla è pronta a piazzare altri due colpi in entrata. Possono ritenersi già definite, infatti, le operazioni che condurranno alla corte di Ciro Ginestra sia Simone Bolognese che Ciro Cipolletta. Il primo, che non è sceso in campo con la Gelbison nello scorso weekend, ha già detto sì da tempo alla proposta del diesse Francesco Montervino e la sua volontà è stata determinante anche per superare le iniziali resistenze del club campano: sarà il sostituto del lungodegente Bonavolontà. Il difensore, invece, arriva da un ottimo avvio di stagione con la maglia del Matera, con cui ha segnato un gol in nove presenze. Due colpi di spessore dopo quello di Alex Sirri, formalizzato la scorsa settimana. Ai titoli di coda l’avventura di Ivan De Nova, che saluterà Francavilla.

