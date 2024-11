Matera, ingaggiato il francese Coquin

Il Matera ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista francese Mathieu Coquin, nato il 18 agosto 1997. Giocatore versatile, capace di ricoprire sia ruoli di centrocampo sia quello di esterno offensivo, Coquin vanta già una significativa esperienza nella Serie D italiana, avendo militato in tre diversi gironi.

La carriera di Coquin è iniziata in Francia con il Bordeaux, per poi proseguire in Italia dove ha vestito le maglie di AC Ajaccio, Langon FC, Cervinara, Portici, Tivoli, Paganese, Campobasso e Fidelis Andria. Nella scorsa stagione, ha contribuito al successo del Campobasso nel girone F, disputando 16 partite, segnando un gol e fornendo numerosi assist.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author