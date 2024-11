Taranto, ritardi nei pagamenti e caso Semprini: rese note le motivazioni del -4

TARANTO – Sono state rese note le motivazioni legate al -4 in classifica inflitto al Taranto lo scorso 5 novembre. Due punti sono stati sottratti per via dell’inadempienza legata al pagamento delle spettanze di giugno entro la scadenza federale del primo agosto 2024. Il totale di 121.418 euro è stato corrisposto in ritardo, più precisamente: a 23 tesserati l’8 agosto, a uno il 16 e a un altro ancora il 27 (dello stesso mese). Gli altri due punti, invece, sono legati al caso Mauro Semprini: vi era un accordo (spalmato in sette mensilità) di risarcimento del danno emergente, sottoscritto con l’ex attaccante, al quale non veniva corrisposta la rata, in scadenza nel mese di giugno 2024, pari ad euro 5.657,00 (riconosciuta poi l’8 agosto). Pubblicate le motivazioni, spetta al club ricorrere, oppure no, al Collegio di Garanzia del Coni.

