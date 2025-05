Cerignola, Raffaele ci crede: “Il meglio deve ancora venire”

Giuseppe Raffaele ci crede, così come tutti i tifosi ofantini, al termine di un campionato che resterà nella storia del Cerignola. Il tecnico svela, o meglio ribadisce, il suo vero obiettivo di stagione nell’ultima conferenza stampa di regular season, tenuta insieme ai suoi collaboratori per ringraziarli dopo nove mesi di duro lavoro.

Arrivato in corsa a marzo del 2024, Raffaele ha ripercorso brevemente il suo anno in gialloblù, dalla risalita playoff dello scorso campionato ad un sogno da inseguire dal prossimo 18 maggio ai playoff.

Raffaele mette nel mirino, dunque, la finale del 7 giugno. L’Audace disputerà i playoff da seconda in classifica e quindi partendo dai quarti di finale dopo tre settimane di attesa. Da un lato c’è tutto il tempo per il recupero delle energie, dall’altro potrebbe, però, venir meno il ritmo partita. Motivo per cui la forza mentale, mostrata in campionato fino a qualche tempo fa, sarà fondamentale per raggiungere quel 7 giugno che rappresenta il sogno di Raffaele e di una città intera.

