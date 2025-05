Coppa Italia Dilettanti, Barletta: biglietti per Teramo esauriti

Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia Dilettanti tra Barletta e Rovato Vertovese, che si giocherà a Teramo nella cornice del “Bonolis” sabato 10 maggio. Il segnale più forte per Strambelli e compagni arriva dalla tifoseria biancorossa: polverizzati in poco più di otto ore 2.518 biglietti. Numeri pazzeschi, con la società del presidente Marco Arturo Romano che, di fronte a un entusiasmo così travolgente, pare intenzionata a chiedere ulteriori tagliandi.

