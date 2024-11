Serie A, malore per Marco Baroni durante una cena in famiglia

Grande spavento per Marco Baroni, allenatore della Lazio, che ha accusato un malore durante una cena in famiglia a Gubbio. Come riportato da Il Messaggero, Baroni, già debilitato da un lieve malessere, ha avvertito improvvise fitte allo stomaco ed è stato prontamente trasportato in ospedale per accertamenti. Diagnosi: congestione addominale.

Dopo i controlli, il tecnico è stato dimesso e sarà regolarmente in campo mercoledì per la ripresa degli allenamenti, nonostante l’assenza di undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Nel comunicato ufficiale, la S.S. Lazio ha precisato che si è trattato di un malessere lieve, riconducibile a una forma influenzale che aveva colpito altri membri del club nei giorni precedenti. “Gli accertamenti hanno dato esito negativo… mister Baroni sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti”, si legge nella nota diffusa per rassicurare i tifosi. Baroni, reduce dalla vittoria di Monza, si trovava in Umbria per trascorrere un breve periodo di riposo prima di riprendere il lavoro a Formello.

