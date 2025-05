Telenovela Cala Materdomini: anche il secondo bando è un flop

BRINDISI – La vicenda comincia ad assumere le tinte drammatiche di una soap opera sudamericana, ma la storia infinita di Cala Materdomini è tutta brindisina. Anche il nuovo bando, così come il precedente, rischia di passare agli archivi come un flop visto che l’unico operatore candidato per la gestione del lido, un Ari del posto, non aveva i requisiti per l’aggiudicazione dell’appalto.

La notizia è spuntata fuori durante la seduta della commissione consiliare Attività produttive. Nonostante le rassicurazioni arrivate dalle società che compongono l’Ati, i tempi sono davvero stretti e il rischio concreto è che per la seconda estate consecutiva Cala Materdomini resti senza un gestore.

