Lutto nel calcio: addio ad Aldo Agroppi

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Aldo Agroppi, ex calciatore, allenatore e commentatore televisivo. Nato a Piombino, Agroppi si è spento nella sua città natale all’età di 80 anni, compiuti lo scorso 14 aprile. Era ricoverato presso l’ospedale locale a causa di una polmonite.

Agroppi ha legato il suo nome al Torino, squadra con cui ha militato dal 1967 al 1975, collezionando oltre 200 presenze e partecipando alla conquista dello scudetto nella stagione 1975/1976. In carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana in cinque occasioni.

Terminata l’esperienza da calciatore, Agroppi ha intrapreso la carriera di allenatore, sedendo sulle panchine di squadre come Pisa, Perugia, Padova, Ascoli, Como e Fiorentina. Proprio con i viola raggiunse il quinto posto nella stagione 1985/86. Tornò alla guida della squadra nel 1992/93, ma la stagione si concluse con la retrocessione. Dopo aver lasciato il calcio giocato, si dedicò con successo al ruolo di opinionista televisivo.

