Fc Matera, occhi su una punta in uscita dal Trapani. Ci sono anche due club del Girone I

I biancoazzurri sono sempre attivi sul mercato, monitorando le eventuali operazioni che possono andare ad arricchire ulteriormente la rosa allenata dal tecnico Alfio Torrisi.

Secondo quanto riportato dal portale TrapaniGranata.it, nelle ultime ore il Matera sembra aver messo gli occhi sull’attaccante Diego Zuppel, oramai in uscita dal club siciliano. Sulla punta, c’è anche l’interesse di Acireale e Siracusa, club del Girone I, anche loro a caccia di un attaccante. La palla, adesso, passa al Trapani del presidente Antonini che sceglierà la migliore soluzione per permettere a Zuppel di disputare da protagonista questa seconda parte di stagione.

Infatti, il club granata aprirà solamente ad una cessione in prestito con l’obiettivo di far guadagnare al proprio attaccante fiducia e condizione fisica, dopo una prima parte di stagione con soli 346 minuti giocati. Il Matera, dunque, resta alla finestra con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

