Monopoli, vicinissimo l’arrivo di Sylla dal Perugia

Il Monopoli rinforza l’attacco. Fatta per l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto di Youssouph Cheikh Sylla, classe 1998, di proprietà del Perugia. Sylla sarebbe il primo di due acquisti che la società biancoverde farà per puntellare l’attacco. Attaccante strutturato, di quasi 2 metri, Syllla vanta 14 partite in Serie B con la maglia del Pordenone, 100 gare e 16 gol in Serie C e 53 partite e 31 gol in Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author