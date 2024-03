Lolita Lobosco, Cullin pronto per il teatro

BARI – La serie che ha fatto appassionare al capoluogo pugliese milioni di telespettatori conclude in bellezza anche la terza stagione. Lolita Lobosco, la vicequestora in tacchi a spillo nata dalla penna di Gabriella Genisi e arrivata da qualche anno sul piccolo schermo con il volto di Luisa Ranieri, è ormai diventata simbolo di una Bari televisiva e turistica pronta ad accogliere le tantissime produzioni nazionali e internazionali. Tra i personaggi chiave della fiction Rai, Lello Esposito, l’agente tifosissimo del Bari e con una mamma ingombrante. Reduce dal successo televisivo, il suo interprete, Jacopo Cullin, intanto, torna in città pronto per una nuova avventura a teatro.

