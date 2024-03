Bitonto, il comunicato sull’aggressione: “Atto che impone profonde riflessioni”

BITONTO – Con una nota ufficiale il Bitonto Calcio ha confermato l’aggressione subita dai tesserati neroverdi di rientro da Rotonda in seguito alla sconfitta per 3-0 contro i lucani. Questo il comunicato del club: “L’US Bitonto Calcio condanna fortemente la vile aggressione subìta ieri sera al rientro da Rotonda. Alcuni facinorosi, incappucciati, hanno preso d’assalto il pullman della squadra, provocando paura e terrore nei tesserati neroverdi. ‘Questo è un atto che impone in tutti profonde riflessioni‘, le parole del Presidente Antonello Orlino“.

