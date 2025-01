Lecce: Valditara incontra docente e studente più premiati d’Italia

LECCE – Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato alcune scuole e centri di formazione a Lecce, occasione che ha portato all’incontro con due figure di spicco della scuola italiana: il professor Daniele Manni e il suo ex studente Mirko Cazzato.

Manni, docente di informatica e imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”, è noto per il suo innovativo approccio didattico “Learning (Entrepreneurship) by doing (startups)”, che ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il prestigioso GESS Education Award a Dubai. Cazzato, invece, è il fondatore di “Mabasta”, il più importante movimento giovanile anti-bullismo d’Italia.

Durante l’incontro, Manni e Cazzato hanno illustrato al Ministro il modello educativo unico della scuola, che da oltre 20 anni integra il tradizionale apprendimento con l’avvio di startup innovative, promuovendo non solo lo studio ma anche il “fare”. Questo approccio ha portato alla nascita di Mabasta, una startup sociale nata nel 2016 che ha raggiunto migliaia di scuole in tutta Italia, contribuendo alla lotta contro il bullismo con il “Modello Mabasta”. Grazie a questa iniziativa, Cazzato, oggi 23enne, ha ottenuto riconoscimenti come il Global Student Prize e l’inclusione tra i Forbes Under 30.

La scuola diretta dalla preside Gabriella Margiotta si è recentemente distinta a livello mondiale vincendo il “World’s Best School Prize 2024” nella categoria “Supporting Healthy Lives”. Questo successo si aggiunge ai numerosi premi ottenuti sia da Manni che da Cazzato, confermando Lecce come eccellenza educativa a livello globale.

