Lecce: lavoratori SGM in sciopero il 21 gennaio, sit-in sotto Palazzo Carafa

LECCE – Sciopero e protesta dei lavoratori di SGM, che il 21 gennaio 2025 si asterranno dal lavoro per tre ore e si raduneranno sotto Palazzo Carafa dalle 10 alle 12. L’iniziativa, promossa dalla Uiltrasporti, arriva dopo mesi di vertenze “senza risposte concrete” e punta a richiamare l’attenzione sulle “condizioni di lavoro e sulle richieste avanzate dal personale”.

Nonostante le proposte presentate dal sindacato e la forte partecipazione alle proteste precedenti, il “Piano Economico Finanziario (PEF) è stato approvato senza modifiche, ignorando le osservazioni dei lavoratori. Ora, con la sottoscrizione del contratto di servizio, i sindacati chiedono un confronto immediato per affrontare questioni irrisolte, tra cui l’organizzazione dei servizi e la redistribuzione dei 900 km aggiuntivi nel Trasporto Pubblico Locale”, si legge in un nota di Uiltrasporti.

Le richieste dei lavoratori

Le principali rivendicazioni riguardano:

• L’assenza di un regolamento per avanzamenti e promozioni;

• La mancata definizione del premio di risultato 2024-2027 e del corretto riconoscimento dei ticket giornalieri;

• Condizioni di lavoro inadeguate per il personale, con criticità su tempi di percorrenza, manutenzione dei mezzi, spazi di sosta, navette, tempi di lavoro e gestione dello smart working.

La voce del sindacato

“Da troppo tempo i lavoratori di SGM vengono ignorati, sia dall’azienda sia dalla politica. È ora di affrontare i problemi che denunciamo da anni, con interventi concreti per garantire dignità e rispetto a tutto il personale, in particolare a chi opera in prima linea per la produttività aziendale – spiega la Uiltrasporti nella nota -. Il presidio sotto Palazzo Carafa rappresenterà un’occasione per ribadire con forza queste istanze e chiedere soluzioni immediate”.

Modalità dello sciopero

Lo sciopero seguirà queste modalità:

• Personale TPL (operatori di esercizio, verificatori, city terminal, ecc.): tre ore di astensione dalle 9:30 alle 12:30, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.

• Resto del personale (uffici, officine, depositi, ausiliari della sosta, ecc.): tre ore dalle 9:00 alle 12:00.

• Ausiliari della sosta in turno pomeridiano: ultime tre ore di servizio.

