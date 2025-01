Lecce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato 37enne

La Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione di oggetti atti a offendere. L’intervento è avvenuto intorno alle 01:15 di lunedì 20 gennaio, in un appartamento al piano terra con affaccio su strada, dove l’uomo stava dando in escandescenze.

Secondo quanto riferito dal proprietario dell’immobile, il 37enne, già ospitato in passato nell’appartamento e allontanato per ammanchi e continue richieste di denaro, pretendeva di entrare bussando violentemente alla porta. Anche un altro residente ha segnalato che il soggetto aveva agito in modo simile davanti alla sua abitazione, pur non conoscendo nessuno all’interno.

All’arrivo degli agenti, l’uomo si era inizialmente dato alla fuga nei vicoli, ma è tornato poco dopo lamentando un forte bruciore agli occhi, causato presumibilmente da uno spray urticante. Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti, ha reagito con violenza, spintonando e colpendo gli agenti nel tentativo di fuggire. Durante la colluttazione, un poliziotto ha riportato lesioni guaribili in sei giorni.

Accompagnato in ufficio per gli accertamenti, l’uomo continuava a lamentare bruciore al viso ed è stato soccorso dal personale sanitario. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di un taglierino con lama di 10 cm, trovato nello zaino del 37enne. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola.

