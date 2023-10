Lecce, Luigi Puzzovio neo presidente Conservatorio Tito Schipa

Lecce- È Luigi Puzzovio il neo presidente del Conservatorio Tito Schipa di Lecce. È di queste ore la notizia della nomina, firmata direttamente dal Ministro Dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini. Il Conservatorio Tito Schipa è un importantissimo polo culturale non solo per il Salento ma per tutta la Puglia. Una sfida importante che il neo Presidente Puzzovio, dottore commercialista, si dice pronto di affrontare con entusiasmo e passione

Maria Teresa Carrozzo

